«القاهرة الإخبارية»: رومانيا تمنح «حماية مؤقتة» لـ136 ألف لاجئ أوكراني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أعلنت منح 136 ألفًا و956 لاجئًا أوكرانيًا الحماية المؤقتة في رومانيا.

ووفق تقرير المفوضية الأممية، فإنّ المفوضية مستمرة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بعيدة المدى والمتزايدة مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، ولفت تقرير المنظمة إلى أنّه من بداية 2023، ساعدت المفوضية أكثر من 1.6 مليون شخص، بما في ذلك الحماية والمأوى في حالات الطوارئ.

وفي السياق ذاته، أشارت المفوضية إلى أنّه على خلفية تدمير سد كاخوفكا، انخفض منسوب المياه في خزان كاخوفكا بشكل كارثي، ما أثر على إمدادات المياه في أجزاء كبيرة من المنطقة المحيطة، بينما تواصل الأمم المتحدة بالتنسيق والسلطات المحلية في تقديم الدعم للمتضررين، وتركز بشكل متزايد على تلبية احتياجات التعافي الطارئة في الإسكان والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.