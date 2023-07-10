«القاهرة الإخبارية»: الملك تشارلز يستقبل الرئيس الأمريكي في قصر ويندسور

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ ملك بريطانيا الأمير تشارلز الثالث، استقبل اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قصر ويندسور.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المملكة المتحدة أمس، لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا مع ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، قبل أن ينضم إلى الملك تشارلز الثالث، لتناول الشاي وإجراء محادثات بشأن أزمة المناخ في قلعة ويندسور.

ومن المقرر أنَّ يتجه بايدن وسوناك، غدًا، إلى فيلنيوس لحضور قمة زعماء الناتو، التي تركز على أوكرانيا ومحاولتها الانضمام إلى التحالف الدفاعي.