«القاهرة الإخبارية»: «كتيبة آزوف» قد تتسبب في أزمة بين روسيا وتركيا

قال دميتري بيسكوف، متحدث الكرملين، إنّ عودة قادة كتيبة «آزوف» من تركيا إلى أوكرانيا انتهاك للاتفاقيات، وأنّ موسكو ستبحث هذه المسألة مع أنقرة وتنتظر توضيحها، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «تاس» الروسية.

وأوضح «بيسكوف» في تصريح صحفي، أنّ الجانب الروسي في حوار مستمر مع تركيا، وبانتظار توضيح مسألة نقل قادة كتيبة «آزوف» النازية إلى كييف، مضيفًا: «خلال حوارنا نتوقع أن نتلقى توضيح الجانب التركي بشأن ما حدث، وأريد أن أكرر مرة أخرى، أنّنا سنأخذ ذلك في الحسبان بالاتفاقات اللاحقة».

وأضاف أنّ آفاق تنفيذ مشروع مركز الغاز مع تركيا لا ترتبط بأي حال من الأحوال بمسألة عودة قادة كتيبة «آزوف» النازية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد، أنّ تسليم أنقرة قادة كتيبة «آزوف» النازية إلى كييف انتهاك للاتفاقيات التي جرى التوصل إليها، مضيفا أنّ تصريحات أنقرة بشأن تسريع قبول أوكرانيا في الناتو تشير إلى أنّ تركيا تتحول من دولة محايدة إلى دولة غير صديقة.