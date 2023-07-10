أستاذ قانون دولي لـ«القاهرة الإخبارية»: قمة الناتو تضاعف الدعم لأوكرانيا

قال مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن الاجتماع المقبل لحلف شمال الأطلسي «الناتو» سيشهد المزيد من الدعم لأوكرانيا، وذلك لعدة اعتبارات من ضمنها أن الحلف يقف مع أوكرانيا باعتبار أنها تدافع عن المبادئ الأساسية للحلف، والتي هي إرساء دولة القانون، وخاصةً أن المجتمع الدولي مبني على القانون الدولي.

الناتو سينهي الحرب في أوكرانيا بأسرع طريقة

وأضاف «بودن»، في حديث خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك سبب آخر وراء مضاعفة دعم حلف الأطلسي لأوكرانيا، يتمثل في أن قرار الناتو سيكون بإنهاء هذه الحرب بأسرع طريقة ممكنة، مشيرًا إلى أن عملية الهجوم المضاد التي تقوم بها القوات الأوكرانية تدخل في هذا الإطار.

وتابع أستاذ القانون الدولي، أن الناتو وكل بلد عضو في هذا الحلف يزيد من الدعم اللوجستي للأوكرانيين، لكي تنتهي الحرب في أقرب فرصة ممكنة.