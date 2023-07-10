«القاهرة الإخبارية»: وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الروسي لاستعراض التعاون بين البلدين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» أن فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، التقى اليوم الاثنين، بوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، على هامش مشاركة بن فرحان في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا، بالعاصمة موسكو.

علاقات صداقة وتعاونية بين البلدين

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، فأنه خلال اللقاء، استعرض الوزيران علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.