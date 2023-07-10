روسيا تختبر أقوى وأكبر طائرة عسكرية في العالم

كشفت مجلة «نيوز ويك» الأمريكية عن أن روسيا الاتحادية حاليا تعمل على اختبار نسخة مطورة من أكبر قاذفة قنابل نووية في العالم أسرع من الصوت، وقادرة على حمل صواريخ «وايت سوان».

وأوضحت المجلة، أن موسكو وصفت الطائرة التي تجربها بأنها أكبر وأقوى طائرة عسكرية أسرع من الصوت وتتأرجح بسرعة، وتم تصميم سلسلة «تو 160» المعروفة بـ «الناتو بلاكجاك» وتلقب أيضا بوايت سوان أي البجعة البيضاء وتعمل على ضرب مناطق بعيدة المدى في أماكن معزولة بأسلحة تقليدية، ويكمل هذا السلاح بجانب القاذفات الروسية من طراز «تو 95 إم إس» القوى الضاربة لموسكو.

مراحل تطور الطائرة

وتشكل هذه الطائرة آخر قاذفة استراتيجية يستخدمها الجيش الروسي في الحرب الباردة وقامت بأول رحلة في ديسمبر 1981، وجرى استئناف إنتاجها عام 2015، وحلقت لأول مرة في عام 2018، وتستطيع الطائرة حمل 4 أفراد و12 صاروخ كروز ذا قدرة نووية يصل مداها إلى 3000 كيلومتر، فيما يصل مدى الطائرة إلى نحو 12 ألفا و500 كيلومتر.

روسيا تمتلك 9 قاذفات من طراز تو 160

وذكر التقرير، أنه في بداية عام 2023، امتلكت روسيا 9 قاذفات من طراز تو 160 مزودة بصواريخ كروز للهجوم الأرضي النووي بجانب 7 نسخ إضافية معدلة من الطائرة، وتتم مقارنة هذه الطائرات بطائرة بي 2 سبريت التابعة لسلاح الجو الأمريكي وهي قاذفة ثقلية ذات جناح متحرك أسرع من الصوت.