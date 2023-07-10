وزارة البيئة: تعطيل قرار إضافة مادة RDF للأسمنت الأبيض

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، بشأن عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021 الخاص بإلزام مصانع الأسمنت باستخدام مادة (RDF) في مزج الطاقة مما يهدد هذه الصناعة.

الجبلاوي: عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض أمر خطير

وقال الجبلاوي إن القرار جاء في غير محله، موضحا أن عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض أمر خطير، طالبا بتلاشي الأخطاء حفاظا على صناعة الأسمنت الأبيض.

وطالب مقدم طلب الإحاطة أثناء اجتماع لجنة الصناعة، بضرورة عدم استخدام مادة RDF وذلك للحفاظ على صناعة الأسمنت الأبيض لأن من سماته أن يكون ناصع البياض، وهذه المادة تؤثر على درجة لونه بخلاف خطورة هذه المادة على تلك الصناعة.

وقال علي أبو سنة، مستشار وزيرة البيئة، إن قطاع الصناعة من أهم القطاعات، كما أن هناك قرارات من شأنها الارتقاء بهذا القطاع وتطويره، مشيرا إلى أنه تم إصدار قرار بتعطيل العمل بالقرار، قائلا: منتظرين موافقة مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة وجهاز حماية شؤون البيئة، كما أنه في غضون أسبوعين سيكون هناك قرار الوزاري بتعطيل هذا القرار.

وتعهد أبو سنة أمام لجنة الصناعة أن أي مصنع من مصانع الأسمنت الأبيض لديه مشكلة سنعالجها فورا.