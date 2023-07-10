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عمر الشريف في حلقة خاصة جدا من «ذكريات الحياة».. اليوم

كتب:

الوطن
07:41 م | الإثنين 10 يوليو 2023
الفنان عمر الشريف

الفنان عمر الشريف

تعرض شبكة تليفزيون «الحياة»، مساء اليوم، حلقة خاصة جدا ونادرة «من ذكريات الحياة»، مع الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، في حوار ثري مع الإعلامي الكبير الدكتور عمرو الليثي.

ويتزامن بث «ذكريات الحياة» مع عمر الشريف، مع الذكرى الثامنة لرحيله، والتي تحل اليوم الاثنين الموافق 10 يوليو.

وتتناول الحلقة بدايات قصة الحب التي جمعت عمر الشريف مع الفنانة فاتن حمامة، وحقيقة ارتباط فيلم «صراع في الوادي» ببداية قصة الحب التي جمعتهما.

كما تتطرق الحلقة إلى سر العلاقة الخاصة جدًا التي ربطته بالفنان الكبير أحمد رمزي.

ومن المقرر بث «ذكريات الحياة» مع عمر الشريف، اليوم الإثنين، في تمام الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل.

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بقلم الوطن