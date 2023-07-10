قانوني يوضح عقوبة السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.. سجن وغرامة

السب والقذف على منصات التواصل الاجتماعي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وكشف حسن شومان عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، خلال حديثه لـ«الوطن»، كما أوضح الفرق بين جريمتي السب والقذف.

الفرق بين السب والقذف

وأوضح شومان أنّه لا بد من التفرقة بين السب والقذف، إذ إنّهما جريمتان وليستا جريمة واحدة، فالسب هو توجيه السباب بالألفاظ، أما عن القذف فوفقًا للمادة 302 من قانون العقوبات والمادة 171 فقد عرفت أنّ القذف هو إسناد واقعة معينة لشخص ما لو صحت هذه الواقعة لعوقب عليها.

غرامة 5 آلاف جنيه

كما أن قانون العقوبات نص على أن ارتكاب جريمة القذف تكون الغرامة فيها لا تقل عن 5 آلاف جنيه، و200 جنيه بالنسبة لارتكاب جريمة السب وذلك في حالة إن كان السب أو القذف بسيطا، أما لو كان يخدش الشرف والعرض ففي هذه الحالة يكون الحبس لا يقل عن 6 أشهر، أما لو تمت الجريمة عبر منصّات التواصل الاجتماعي وفقًا لقانون الإنترنت تكون العقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى السجن 3 سنوات، وفي حالة العودة والتكرار قد تصل إلى 7 سنوات ولا تقل الغرامة عن 50 ألف جنيه؛ لأن قانون الإنترنت يعتبر جريمة السب والقذف هي عبارة عن مجموعة من الجرائم وضع لكل جريمة منها شروطا.