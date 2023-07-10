طقس الـ72 ساعة المقبلة.. موجة حارة تضرب البلاد ورياح على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة في الصباح الباكر، بينما يكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة والرطوبة في المساء على جميع الأنحاء.

موجة حارة تضرب البلاد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حارة تضرب البلاد اعتبارا من الخميس المقبل؛ إذ ترتفع درجات الحرارة على جميع الأنحاء ويسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلاً.

ورغم الموجة الحارة، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنشط رياح على فترات متقطعة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وأضافت أنه من الخميس حتى السبت، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأرصاد تنصح بعدم التعرض للشمس

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

درجات الحرارة الثلاثاء 11 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 12 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 13 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.