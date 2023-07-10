«الأرصاد» تكشف ‎حالة الطقس غدا: حار رطب وانحسار نشاط الرياح

أكدت «الأرصاد الجوية»، استمرار موجة الطقس الحار والرطب، ضمن بيان حالة الطقس غدا الثلاثاء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجـه البحري والسواحل الشمالية، في حين تشهد محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب البلاد، طقسا شديد الحرارة حيث تسجل درجات الحرارة المحسوسة 42 درجة.

استقرار الملاحة البحرية في طقس الغد

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى انحسار نشاط الرياح، ضمن بيان حالة الطقس غدا، على السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، مسجلا سرعات أقل من سرعات الرياح خلال الثلاث أيام الماضية، مما يساعد على استقرار الملاحة البحرية وانخفاض الأمواج من 3.5 متر لتتراوح بين مترين و2.5 متر.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المحسوسة والعظمي والصغرى المتوقعة في حالة الطقس غدا الثلاثاء، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 31 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 12-7-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.