عاجل.. الأرصاد تحذر المصيفين من ارتفاع الأمواج على 6 شواطئ

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، اليوم، موضحة أنه من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، على 6 شواطئ «مطروح- الضبعة- العلمين- الإسكندرية- بلطيم- دمياط»، لذا يجب على المصطافين توخي الحيطة والحذر.

استمرار نشاط الرياح

وكشفت الهيئة عن نشاط الرياح الشمالية الغربية على كل الأنحاء خلال فترات متقطعة، بسرعات تصل لـ40 كيلومترا في الساعة، مع استمرار الطقس الحار الرطب على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلادن، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على السواحل الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

نصائح الأرصاد بالنسة لطقس اليوم

ونصحت الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترات الظهيرة، إذ تزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الاثنين، العظمى والمحسوسة على عدد من المحافظات، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.