مستشار وزير التعليم: 7 جامعات تكنولوجية تدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تخريج أول دفعة من الجامعات التكنولوجية خلال هذا العام، خصوصًا أنّ تلك الجامعات تم تدشينها في مصر عام 2019.

3 جامعات تكنولوجية

وقال أحمد الصباغ، خلال لقاء له لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية الحياة، إن عدد الجامعات التكنولوجية الموجودة الآن 3 جامعات تكنولوجية، مؤكدا أنه سينضم 7 جامعات خلال الفترة المقبلة؛ ليصل إجمالي الجامعات إلى 10.

وتابع مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإقبال على الجامعات التكنولوجية كبير، مؤكدا أنهم يحاولون تقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابنا.

منتج غذائي مميز للمواطنين

وأشار أحمد الصباغ إلى أن هناك العديد من التكنولوجيا الحديثة في الجامعات التكنولوجية بكل القطاعات، منها تكنولوجيا الصناعات الغذائية، والتي تعمل على حفظ الطعام، والوصول لمنتج غذائي مميز للمواطنين.