التحالف الوطني للعمل التنموي يقدم منح دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية

نظم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ممثلاً في مؤسسة صناع الخير للتنمية، إحدى كيانات التحالف، بالتعاون مع مجموعة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، احتفالية، لتقديم منح دراسية شاملة لعدد 200 طالب من طلاب الجامعات التكنولوجية بإجمالي مبلغ 2 مليون جنيه.

مبادرة «تكافؤ»

يأتي ذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ومجموعة أي فاينانس للمعاملات المالية والرقمية لإطلاق مبادرة تكافؤ لدعم وتشجيع طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين على استمرار تفوقهم.

وقال أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، إن مبادرة تكافؤ تمثل نموذجا رائعا لتعاون الجهاز التنفيذي للدولة، ممثلاً في وزارة التعليم العالي والقطاع الاقتصادي متمثلاً في شركة أي فاينانس والمجتمع المدنى ممثلاً في مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، للارتقاء بمنظومة التعليم الفنى ودعم النابغين غير القادرين.

منح مجانية

من جهته، قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة وعضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، إن المبادرة التي تتضمن تقديم 200 منحة دراسية شاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية الأكثر إحتياجاً تعد مرحلة أولية لدعم الجامعات التكنولوجية التي انشأتها الدولة للمساهمة في تأهيل الخريجين لأسواق العمل وفق احدث الاساليب العلميةوالعملية العالمية.واضاف زمزم، أن مبادرة تكافؤ تهدف للحفاظ على ثروة مصر البشرية من الطلاب المتفوقين غير القادرين بدعمهم للإستمرار في تفوقهم الدراسي ، كما تدعم جميع القطاعات التعليمية وعلي رأسها الجامعات التكنولوجية.

وقالت ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والخدمة المجتمعية بمجموعة اي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة بصفتها أحد رواد التكنولوجيا فى مصر، والذراع الحكومي المرنة فى التحول الرقمي، فإنها لا تدخر جهدا نحو دعم التطور التكنولوجي على كافة المستويات ولا سيما دعم الشباب الأكثر طموحاً وبخاصة غير القادرين منهم نحو الإبتكار والتعلم التكنولوجي، لضمان مستقبل رقمي مليء بالكوادر والكفاءات الوطنية وفق رؤية مصر 2030.

قيمة المنحة للطالب الواحد سنويًا

وأضافت راشد، أن مجموعة إي فاينانس من خلال مبادرة تكافؤ، تقوم بتقديم عدد من المنح الدراسية لنحو 200 طالب من طلاب التعليم الفني والتعليم الثانوي العام الراغبين فى الإلتحاق بالجامعات التكنولوجية.

وتقدر المنحة للطالب الواحد بقيمة 10 آلاف جنيه سنويا يتسفيد منها طوال فترة دراسته شرط أن يحافظ على تفوقه العلمي وحصوله على تقدير جيد كحد أدنى سنويا، كما تشمل المنح أيضا دعم الطالب الذى يحصل على تقدير تراكمي ممتاز ويرغب في استكمال دراسته العليا من ماجستير ودكتوراه كما تعمل المبادرة أيضا على توفير فرص عمل جيدة للطلاب المستفيدين من المنح.