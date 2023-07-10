«الناتو» يناقش خطة لصد هجوم روسيا في ليتوانيا

وصل الرئيس الأمريكي جو بادين إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، منذ قليل، من أجل المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي التي تأتي بالتزامن مع تطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية.

دراسة التحرك لصد أي هجوم روسي

وذكرت فضائية «العربية» الإخبارية، أن دول حلف الناتو تعمل على الاتفاق على خطة للرد على أي هجوم تنفذه روسيا الاتحادية، وجاء هذا بعد أسبوع واحد من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، دراستها إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، التي تنفجر وتستمر في الانفجار على الأرض وتنتشر بسرعة كبيرة.

وأشارت وزارة الدفاع الليتوانية، بدورها، إلى أن دول البلطيق ستفتح مجالها الجوي بالكامل أمام النشاط العسكري للناتو.