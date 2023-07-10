أخبار روسيا وأوكرانيا.. «كييف» تحقق تقدما في محيط باخموت قبل قمة الناتو

في إطار تغطيتها لآخر المستجدات المتعلقة بأخبار روسيا وأوكرانيا، نقلت صحيفة «إندبندنت»، البريطانية عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية اتخذت زمام المبادرة بعد تحقيق مكاسب خارج مدينة باخموت، شرق البلاد كجزء من هجوم مضاد أوسع.

بدء العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا

وضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، نقلت الصحيفة عن زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تتقدم، وإن لم يكن بالسرعة المرغوبة، مضيفا: «نود جميعًا أن نرى تنفيذ الهجوم المضاد في فترة زمنية أقصر، لكن هناك حقيقة، وهي أن زمام المبادرة في صالحنا»، ومنذ بدء العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، تحاول كييف استعادة الأراضي والقرى التي سيطرت عليها روسيا بعد وقت قصير من بدء العمليات العسكرية.

بايدن يزور المملكة المتحدة

يأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة المتحدة كجزء من رحلة لثلاث دول هذا الأسبوع، حيث يلتقي بايدن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في جلسة من المؤكد أن تهيمن عليها جهودهما المستمرة لدعم أوكرانيا، ورفض رئيس الوزراء البريطاني دعم الرئيس الأمريكي في مسألة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، وقال إن المملكة المتحدة هي واحدة من 123 دولة موقعة على اتفاقية تحظر القنابل بسبب تأثيرها المدمر على المدنيين.