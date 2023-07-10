نائبة بالبرلمان الألماني: حلف الناتو يشن حرباً بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا

كشفت النائبة في البرلمان الألماني من حزب اليسار، سيفيم داجدلين، عن شن حلف شمال الأطلسي «الناتو» حرباً بالوكالة ضد روسيا الاتحادية في أوكرانيا، حيث تعمل دول الحلف على تزويد نظام كييف بالأسلحة، وتنشر المدربين العسكريين على أراضي أوكرانيا.

الناتو يشن حرباً بالوكالة ضد روسيا

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن داجلين قولها: «بمساعدة إمدادات الأسلحة ونشر المدربين على أراضي أوكرانيا، يشن الناتو حربا بالوكالة ضد روسيا من أجل هزيمة قوة نووية بمزيج من القوة العسكرية وحرب اقتصادية غير مسبوقة».

وأضافت أن «الناتو ليس تحالفا دفاعياً، على الرغم من حقيقة أن هذا ما يسميه قادة الدول الغربية، إذا قدمنا الصراع على أنه لعبة شطرنج، فإن الناتو يبحث عن بيادق يمكن التضحية بها، لتحقيق موقف أكثر فائدة».

عقبات أمام حل الأزمة الروسية الأوكرانية

وأشارت النائبة الألمانية إلى أن التحالف يعمل على استمرار سباق تسلح عدواني، يعمل على خلق عقبات أمام المفاوضات لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت منذ نهاية فبراير 2022.

كما أعربت داجلين عن قلقها من المناقشات التي تحدث في حلف شمال الأطلسي بشأن انضمام أوكرانيا للحلف، مؤكدة أن منح دولة عضوية في المنظمة أو ضمانات أمنية، قد يؤدي إلى صدام بين الناتو وروسيا.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا الاتحادية التي حركت جيشها من أجل حماية هذه الأقاليم الأربعة.