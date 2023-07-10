طارق الشناوي: اللجنة الفنية لحقوق الإنسان لم تتوقف إلا في 2013

حرص عدد كبير من الفنانين على الحضور منذ قليل، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2023، المقام بمسرح المتحف القومى للحضارة، بمدينة الفسطاط الجديدة.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وحرصوا على الوقوف دقيقة حداد، على الراحل جورج إسحاق.

تكونت لجنة التحكيم هذا العام، من عضوية طارق الشناوي، علا الشافعي، سيد محمود، أندرو محسن.

طارق الشناوى يكشف أسباب توقف لجنة الدراما

وقال طارق الشناوي «لم تتوقف لجنة الدراما إلا في عام 2013، وإن الإخوان هم من لغوا لجنة الفن، لأنهم كانوا كارهين للفن، وأتشرف أن أكون فى اللجنة الفنية منذ عام 2011، بعد ثورة 25 يناير، ونحرص دائما في اللجنة، أن تكون محايدة، إذ تم اختيار عن طريق التصويت الديمقراطي، ولن تمارس علينا أي ضغوطات من مجلس حقوق الإنسان، وأن فكرنا في الأعمال الدرامية على مدار التاريخ، سنجد أن نناقش قضايا لها علاقة بحقوق الإنسان».

حضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي

وجاءت قائمة الحضور كالتالي، جمال سليمان، حنان سليمان، عايدة رياض، جمال عبد الناصر، سميرة أحمد، الإعلامي معتز الدمرداش، دياب، سلمى أبو ضيف.

ومن المقرر خلال الحفل، تكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن جرى تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام، بواسطة لجنة متخصصة من النقاد، تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.