طارق الشناوي: سعيد بتقديم القناة الوثائقية فيلما عن أسامة أنور عكاشة

أعرب الناقد الفني طارق الشناوي عن سعادته لتقديم القناة الوثائقية فيلما عن الكاتب والسيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة.

وقال الشناوي لـ«الوطن»: «سعيد جدا لتقديم القناة الوثائقية فيلما عن أسامة أنور عكاشة لأنه طبعا أحد أهم أيقونات الدراما في الوطن العربي، وأنا متأكد أنه أول كاتب في تاريخ الدراما التليفزيونية يصبح نجما والأعمال التي عليها توقيع أسامة أنور عكاشة يتم بيعها بثمن أغلى اسمه أصبح مثل أسماء النجوم في التسويق وبينه وبين الجمهور أصبح له قدر كبير من المصداقية من رأى اسم أسامة يفتح التليفزيون وهو مطمئن وكنا أصدقاء وأي ندوة كان يصر إني أدير الندوة».

عكاشة كان قادرا على قراءة الحياة بكل تفاصيلها

وأضاف الشناوي: أسامة كان كما يقرأ الأعمال الإبداعية كان قادرا على قراءة الحياة بكل تفاصيلها، أسامة أنور عكاشة غادر الحياة وهو متعاقد على أعمال فنية، وحتى الآن من بين رصيده يتم إعادة تقديم أعمال له جديدة أعمال كان يقدمها للإذاعة طلعها في كتاب كل هذا يؤكد أنه كان كاتبا استثنائيا.