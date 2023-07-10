«إكسترا نيوز» تستعرض إمكانات مدينة العلمين قبل انطلاق المهرجان

استعرضت قناة «extra news» في تقرير لها، أهم مرافق مدينة العلمين الجديدة، بالتزامن مع قُرب الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق فعاليات مهرجان العلمين، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، الذي يشهده مليون زائر، وتبدأ أولى فعالياته خلال أيام، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

أطول ممشى سياحي عالمي بطول 14 كيلومترا

واستعرضت قناة «extra news»، أبرز إمكانات مدينة العلمين الجديدة، إذ بها أطول ممشى سياحي عالمي بطول 14 كيلومترا، وأكبر مجمع تجاري ترفيهي في الساحل الشمالي، ويضم 40 مبنى يتخللها 3 مشايات للكورنيش، وأكثر من 350 علامة تجارية، ويضم 6 بحيرات متصلة بالشواطئ على مساحة 1700 فدان، كما يوجد به العديد من وسائل الترفيه كالنافورات والسينمات والملاهي.

أبرز المعالم بمدينة العلمين الجديدة

ويوجد به أيضا مجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف، ومبنى تنمية المهارات البدوية للحفاظ على طابع المدينة التراثي، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والأكادمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتبنى المدينة التراثية على مساحة 260 فدانا، وممشى سياحي بطول 7 كيلومترات.

كما يضم أكثر من 37 ألف وحدة سكنية بـ18 برجا، وعمارات الداون تاون والحي اللاتيني، وكمبوند 700 فدان بعدد 10800 وحدة «شاليهات وفيلات»، ويعتبر إسكان مميز بـ1920 وحدة و4096 وحدة سكن مصر.