المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل شخص في مشاجرة ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم قتل شابا بسكين في مشاجرة ببورسعيد.

مصرع شاب في مشاجرة ببورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 21 فبراير 2023، والمتهم فيها «عمرو م أ م ر»، 18 عاما، حيث قتل المجني عليه كريم أحمد صلاح فتحي عبد الرحمن عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما، بأن استل سلاحا أبيضا «سكين» عثر عليه بمحل الواقعة، وما أن ظفر به حتى قام بالتعدي عليه بالضرب فأحدث به الإصابة الموصوفة، والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله.

النيابة العامة تستمع لأقوال الشهود

وشهد أحمد عبد الناصر، مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الزهور، بأن تحرياته توصلت إلى أنه على إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه وأثناء مرور المتهم من أمام المجني عليه بالطريق العام تتبعه إلى حيثما استقر، حاملا سلاح أبيض مطواة وتشاجر معه، ثم تمكن المتواجدون بمحيط الواقعة من التفريق بينهما، ثم عاود المجني عليه اللحاق بالمتهم أكثر من مرة حتى استقر الأخير بالجهة المقابلة له، وهرول نحوه وبحوزته السلاح المطواة، وحال ذلك عثر المتهم على سلاح أبيض سكين بفرش الخضروات المتواجد بجانبه، واشتبك الطرفان وجرى توجيه الضربات العشوائية، إلى أن أصابت إحدى الضربات الموجهة من المتهم منتصف صدر المجني عليه، وأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، وثبت بتقرير الطب الشرعي للمجني عليه كريم أحمد صلاح الإصابة الطعنية الحيوية الحديثة المشاهدة الموصوفة، والتي حدثت عن طريق الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وسن مدبب كسكين أو مطواة أو ما شابه، وتسبب في قطع تسبب في نزيف غزير أودى بحياته، وتم إحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها السابق.