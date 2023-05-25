حبس عاطل بتهمة قتل شاب في المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات

تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب بطعنة نافذة بالقلب على يد أحد الأشخاص بمنطقة المرج، حيث حضر المتهم بارتكاب الجريمة للتحقيق معه مقيد اليدين في حراسة أمنية مشددة، وأدلى المتهم باعترافات حول جريمته وكيف أنهى حياة الضحية أمام المارة بالشارع، وبعد انتهاء جلسة التحقيق، أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة.

تفاصيل مقتل شاب في المرج

أما تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما وردت إشارة إلى رجال الشرطة من أحد المستشفيات تفيد وصول شاب مصابا بطعنة نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى «سعد» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ومصاب بطعنة نافذة في القلب من سلاح أبيض.

وتبين من تحريات الشرطة أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، كما قام رجال الشرطة بتفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة والتي رصدت الواقعة.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم بالقتل

المحامي أحمد عزت المحامي كشف العقوبة خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخري في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».