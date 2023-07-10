ناقد فني لـ«إكسترا نيوز»: جمال المكان من أهم عوامل قوة مهرجان العلمين الجديدة

قال أمجد جمال الناقد الفني، إن منطقة العلمين لها أهمية تاريخية وجمالية وسياحية كبيرة، وكانت في حاجة إلى حدث بحجم مهرجان العلمين الجديدة.

جمال: المهرجانات في المدن الساحلية تكون ناجحة للغاية

وأضاف «جمال»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية نانسي نور: «المهرجانات في المدن الساحلية تكون ناجحة للغاية، وأشهر مهرجان سينمائي في العالم هو مهرجان كان بفرنسا على شواطئ الريفيرا، ومهرجان فينيسيا في مدينة البندقية الإيطالية، وهذه المهرجانات تضيف للمدينة، كما أن المدينة تضيف للمهرجان».

وتابع الناقد الفني، أن سحر المكان من عوامل قوة هذا النوع من المهرجانات، كما أن مهرجان العلمين الجديدة شامل فعاليات ترفيهية بأنواع مختلفة مثل الرياضة وعروض الأزياء وحفلات موسيقية، وهناك حفل منتظر لتامر حسني، كما سيشهد المهرجان حفلات لنانسي عجرم وراغب علامة وغيرهم».

موفدة قناة اكسترا نيوز: مدينة العلمين مدينة فنون متكاملة

وتحدثت لما جبريل موفدة قناة اكسترا نيوز إلى مدينة العلمين الجديدة، عن مدينة الفنون بالعلمين الجديدة، موضحةً أنها تقع على مساحة 260 ألف فدان، وهي مدينة ثقافية بشكل حضاري وحديث، وبها الأوبرا الأكبر من نوعها والأكثر تطورا، ومسرح روماني مفتوح لاستقبال أجمل حفلات فصل الصيف ومجمع سينمات، وهي مدينة فنون متكاملة تليق باسم العلمين الجديدة وبالمصريين وبضيوف مصر من كل مكان في العالم.