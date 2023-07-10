موفدة «القاهرة الإخبارية»: استعدادات على قدم وساق لمهرجان العلمين الجديدة

قدمت نهى درويش موفدة قناة «القاهرة الإخبارية» إلى العلمين، إفادتها على الهواء من أحد أبراج المدينة الساحرة، على ارتفاع 43 طابقا، أي نحو 120 مترا عن سطح البحر الأبيض المتوسط.

المراسلة: مدينة العلمين من أجمل مدن الجيل الرابع

وأوضحت أن كل الاستعدادت تتم على قدم وساق للمهرجان الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط المقرر له 13 يوليو المقبل؛ إذ يضم أحداثا ترفيهية ورياضية، وسيعلن قريبا عن مواعيد وأماكن الحفلات بالتزامن مع طرح التذاكر.

وذكرت أن مدينة العلمين الجديدة من أجمل مدن الجيل الرابع، وتتمتع بمنظر خلاب في حضن طبيعة الساحل الشمالي، من ارتفاع 120 مترا فوق سطح البحر، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإنشائها عام 2016، واليوم نشهد ثمار هذا الإنجاز الحضاري.

مراسلة القاهرة الإخبارية: إقامة مدينة الفنون على 260 فدانًا

وأشارت إلى أن مدينة الفنون، التي تُبنى بجوار مدينة العلمين الجديدة، تقام على مساحة 260 فدانًا وستكون مركزًا ثقافيًا فنيًا وبها دار للأوبرا ومسرح شارف على الانتهاء، ولفتت إلى أن أول حفل سيحييه الفنان تامر حسني 21 يوليو.