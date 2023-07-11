طلاب الثانوية العامة علمي رياضة يؤدون امتحان الديناميكا اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات «الدورالأول»، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، لمواجهة الغش الإلكتروني، فضلا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والمعلمين.

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم «الأحياء» لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم «الرياضيات البحتة» لشعبة الرياضيات، كما سيؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ «ورقة ثانية».

امتحان الديناميكا للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الغرفة المركزية بوزارة التعليم، تتواصل قبل بدء الامتحان مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية، لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، والتأكد من وصول أوراق الأسئلة امتحان الديناميكا للجان الامتحانية، وانضباط العملية التعليمية، ودون حدوث أية مشكلات، من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

كتيب مفاهيم امتحان الديناميكا

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن سيتم عقد امتحان الديناميكا للثانوية العامة ورقيا بالبابل شيت، بنظام الأوبن بوك حيث يتم توزيع كتيبات المفاهيم علي الطلاب مع بداية الامتحان مع التنبيه علي الطلاب بعدم الكتابة أو الشطب علي الكتيبات وعدم إتلافها والحفاظ عليها لاستخدامها في السنوات المقبلة.