أخبار امتحانات الثانوية العامة.. الطلاب يؤدون الجيولوجيا والتفاضل والتكامل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أخبار امتحانات الثانوية العامة وتقرير غرفة العمليات المركزية بامتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل، مشيرًا إلى أنّ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية أدوا، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، بإجمالي 371891 طالبا.

أخبار امتحانات الثانوية العامة.. الجيولوجيا والتفاضل والتكامل

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ 95 ألفًا و552 طالبًا أدوا الامتحان في مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» للشعبة العلمية رياضيات، و251 ألفًا و684 طالبا أدوا الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، في 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى 1824 طالب وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الأجنبية الثانية» فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم «اللغة الأجنبية الثانية» فترة ثانية، بينما أدى 255 طالبًا من مدارس المكفوفين امتحان التاريخ «ورقة أولى».

امتحانات الثانوية العامة

وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.