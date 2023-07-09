موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 وآخر تطورات التصحيح

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 13 يوليو هو موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 وفقاً لجدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم، امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، وامتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضيات، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

وأضافت وزارة التعليم: «يختتم طلاب الصف الثالث الثانوي للشعبتين العلمية والأدبية، امتحانات الثانوية العامة، بمادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، وامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية».

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات الثانوية العامة تتم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، موضحة أن كنترولات الثانوية العامة تواصل تصحيح أوراق إجابات امتحانات، حيث تم الانتهاء تصحيح عدد كبير من امتحانات الثانوية العامة كان آخرها الجغرافيا والكيمياء، كما اقتربت الفيزياء والتاريخ على الانتهاء.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم إن طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية الرياضيات (الدورالأول) سيؤدون يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو2023 الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية).