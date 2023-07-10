تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. التعليم تكشف التفاصيل

تواصل «الكنترولات»، تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، إلكترونيا للأسئلة المقالية والموضوعية، وبالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم تصحيحها من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث، حال اختلاف تقدير المصححين.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، في عدة مواد كان آخرها الجغرافيا والكيمياء، إضافة إلى المواد الدراسية غير المضافة واللغة الأجنبية الثانية واللغة العربية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كنترولات الثانوية العامة قاربت على الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات امتحانات اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والتاريخ، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح تتم بدقة شديدة حتى يحصل كل طالب علي حقه كاملاً.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. تدقيق يدوي

ولفت المصدر، إلى أنه بعد الانتهاء من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2023، يتم إجراء تدقيقا يدويا لعينة من أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023، لضمان جودة التصحيح الإلكتروني والذي سيتم في الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعية وذلك لطمأنة الطلاب.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدور الأول) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) غدا الثلاثاء11 يوليو، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة ثانية).