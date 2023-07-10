عاجل.. أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

تواصل أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، استقرارها، الذي تشهده منذ منتصف التعاملات في ظل أن أسعار الذهب في مصر تراجعت اليوم مرتين بنحو 10 جنيهات وذلك داخل محلات الصاغة دون مصنعية وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الذهب في ختام التعاملات

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 2175 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2486 جنيها.

سجل سعر عيار 18 في ختام تعاملات اليوم 1864 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بلغ دون مصنعية وضريبة نحو 1450 جنيها، أما جرام الذهب عيار 12 يسجل 1243 جنيها.

سعر الجنيه الذهب والأونصة

شهد سعر الجنيه الذهب استقرارا في ختام تعاملات اليوم ليسجل 17400 جنيه.

وبلغ سعر الأونصة داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 77306 جنيهات.