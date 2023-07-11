طبيب مصري بألمانيا: مصر نجحت في توفير عمليات تغيير صمامات القلب بالقسطرة

كشف الدكتور محمد سعد أستاذ ونائب رئيس قسم القلب بجامعة «كيل»، في ألمانيا، آخر تطورات عمليات تغيير صمامات القلب، مشيرًا إلى أن أمراض القلب شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة العلاج بالقسطرة.

يمكن تغيير الصمامات باستخدام القسطرة

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن القسطرة معروفة لعلاج الشريان التاجي لافتًا إلى أن تطور الخدمات الطبية لدرجة أنه يمكن تغيير الصمامات وتوسيعها باستخدام القسطرة.

ولفت إلى أنه يمكن تغيير الصمام الأورطي أو الأبهري عن طريق القسطرة مشيرًا إلى أن مرضى ضيق الصمام الأورطي لم يكن أمامهم إلا الحل الجراحي وإجراء جراحة قلب مفتوح لتغيير الصمام: «الجراحة كانت تمثل خطرا على كبار السن ومرضى الكلى وقد تؤدي للوفاة».

مصر توفر عمليات تغيير الصمامات عن طريق القسطرة

وأكد أن مصر نجحت في توفير عمليات تغيير الصمامات عن طريق القسطرة ويمكن إجراء هذه العمليات عن طريق خدمات التأمين الصحي نظرًا لأن علاج المريض الواحد قد يتكلف 600 ألف جنيه وتقدمه الدولة مجانًا.