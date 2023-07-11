عاجل.. وصول أوراق أسئلة الديناميكا إلى لجان الثانوية العامة

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة، منذ قليل، صناديق أسئلة والبابل شيت وكتيبات المفاهيم، لامتحان مادة الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، الذي يؤديه الطلاب اليوم، في لجان امتحانية من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشر ظهرا، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات.

امتحان الديناميكا للثانوية العامة

ووجهت وزارة التربية والتعليم، توزيع أوراق البابل شيت وأوراق إجابة الأسئلة المقالية لامتحان الديناميكا على الطلاب قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، لكتابة البيانات الخاصة بالطلاب، وتظليل أرقام الجلوس، فضلا عن فتح اللجان الامتحانية في الساعة الثامنة وربع صباحا للانتهاء من إجراءات التفتيش مبكرا.

أسئلة الديناميكا

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغرفة المركزية بوزارة التعليم، تتواصل منذ صباح اليوم، مع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، للتأكد من وصول ورق الأسئلة والبابل شيت وكتيبات المفاهيم الخاصة بمادة الديناميكا، إلى اللجان الامتحانية في موعدها المحدد، مؤكدة على تسليم كتيبات المفاهيم للطلاب بداية الامتحان، والتنبيه عليهم بعدم الكتابة أو الشطب، أو إتلافه لاستخدامه في امتحانات الثانوية السنوات المقبلة.