«التعليم» تكشف عن مواصفات امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة 2023، التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي قبل أداء الامتحان يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، بحسب الجداول المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

مواصفات امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة 2023 وتوزيع الأسئلة:

- عدد الأسئلة بامتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023: 20 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية بامتحان الديناميكا للثانوية العامة: سؤالان مقاليان.

- عدد الأسئلة الموضوعية: 18 سؤالا.

- 30 درجة المجموع الكلي لامتحان الديناميكا للثانوية العامة.

- 26 درجة للأسئلة الموضوعية مادة الديناميكا للثانوية العامة 2023.

- 4 درجات الأسئلة المقالية مادة الديناميكا للثانوية العامة 2023.

امتحان الديناميكا للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «الرياضيات» (الدورالأول) سيؤدون يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية).