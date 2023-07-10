كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع أسئلة امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي غدا 11 يوليو من الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعتين وحتي الحادية عشرة ظهرا، وفقا للجداول المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

توزيع أسئلة امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع أسئلة امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة، كما يلي.

- عدد الأسئلة بامتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023: 20 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية بامتحان الديناميكا للثانوية العامة: سؤالان مقاليان.

- عدد الأسئلة الموضوعية: 18 سؤالا.

- 30 درجة المجموع الكلي لامتحان الديناميكا للثانوية العامة.

- 26 درجة للأسئلة الموضوعية مادة الديناميكا للثانوية العامة 2023.

- 4 درجات الأسئلة المقالية مادة الديناميكا للثانوية العامة 2023.

امتحانات الثانوية العامة

ووجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، كما يلي.

- تسجيل بيانات الطلاب على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة.

- الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

- التأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

- التأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

- توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.