«جارديان»: محاذير أمريكا وألمانيا وراء إرجاء انضمام أوكرانيا إلى «الناتو»

كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية، عن المحاذير التي أبدتها الولايات المتحدة وألمانيا، بشأن قبول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في الوقت الحالي، والتي تحول دون قبول طلب أوكرانيا الانضمام إلى الحلف.

وقال كاتب المقال دان صباغ، إنّه بات من الواضح أنّ قادة الدول الأعضاء في الحلف لن يفرضوا شروطا مسبقة لقبول انضمام أوكرانيا للناتو في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية في الوقت الراهن، رغم المحاذير التي أبدتها واشنطن وبرلين بشأن قبول عضوية كييف.

وأوضح الكاتب أنّ أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات واضحة بشأن موعد وكيفية قبول انضمامها لعضوية الناتو بعد انتهاء الصراع مع القوات الروسية، مدفوعة بالاعتقاد بأنّ الحماية العسكرية الغربية هي الضامن الوحيد لأمنها وحمايتها من أي تهديد في المستقبل.

أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات واضحة بشان إنضمامها للناتو

وفي هذا السياق، سلّط الكاتب الضوء على الفقرة الخامسة من ميثاق حلف الناتو، التي تنص على أنّ أي تهديد عسكري ضد أي من الدول الأعضاء في الحلف، يعد تهديدا لجميع الدول الأعضاء، ما يستلزم قيام جميع دول الناتو بالدفاع الجماعي عن تلك الدولة التي تتعرض للتهديد.

وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأنّ دول الناتو ستمنح أوكرانيا نوعا من التكامل في العلاقات بين الطرفين، فضلا عن تعاون سياسي أكبر بدلا من الانضمام في الوقت الحالي للحلف.

وأشار الكاتب في هذا الصدد، إلى تصريحات أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، التي أكد فيها أنّ الدول الأعضاء ستتوصل لما يشبه الإجماع خلال القمة المزمع عقدها اليوم في ليتوانيا بشأن انضمام أوكرانيا للحلف، موضحا أنّ جميع الدول الأعضاء تؤيد قبول عضوية أوكرانيا من حيث المبدأ.

وأعرب ستولتنبرج عن اعتقاده بأنّ قمة اليوم سيتمخض عنها قرارات قوية وإيجابية لصالح أوكرانيا، رغم فشل فرنسا وبريطانيا ودول أخرى من شرق أوروبا في التخفيف من محاذير البيت الأبيض بشأن انضمام أوكرانيا للحلف في الوقت الحالي.

وتطرق الكاتب، إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن أول أمس، والتي قال فيها إنّ أوكرانيا ليست مهيئة في الوقت الراهن للانضمام للناتو، وأنّ الأمر سيستغرق بعض الوقت من أجل الوفاء بجميع المعايير المؤهلة للانضمام لحلف الناتو.

حلف الناتو ما زال يمثل قوة داعمة لكييف

وفي هذا السياق، أوضح الكاتب أنّه من المتوقع أن توفر دول الناتو مزيدا من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، موضحا أنّ بريطانيا أعلنت أمس التوصل لاتفاق تصل قيمته إلى 190 مليون جنيه أسترليني مع شركة نظم هندسة الفضاء والجو البريطانية، من أجل إنتاج ذخائر من عيار 155 مم، سوف تقوم بإرسال معظمها لأوكرانيا.

واختتم الكاتب مقاله، قائلا، إنّه على الرغم من عزوف بعض الدول الأعضاء في الناتو عن قبول انضمام أوكرانيا في الوقت الحالي للناتو، إلا أنّ الحلف ما زال يمثل قوة داعمة لكييف، مسلطا الضوء في هذا السياق على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، التي أكد فيها أنّ هناك شبه إجماع داخل حلف الناتو لدعم أوكرانيا، مع التصميم التام على أنّ روسيا لن يكون لها الغلبة في حرب أوكرانيا.