مذيعة «إكسترا نيوز»: «العلمين» تحولت من منطقة الخطر لمدينة الفنون خلال 5 سنوات

قالت الإعلامية سارة سراج، إن الدولة تسير وفق خطة مدروسة ومحددة وعلم وفكر عندما تبني مدنا جديدة، موضحة أنه جرى اختيار موقع متميز للغاية على ساحل البحر المتوسط من أجل إنشاء مدينة العلمين الجديدة، مضيفة: «48 ساعة فقط تفصلنا عن انطلاق مهرجان العلمين الجديدة»، مشيرة إلى أنه خلال 5 سنوات فقط، جرى تحويل مدينة العليمن من منطقة الخطر بسبب تواجد الألغام بها لمنطقة الفنون، وهذا إنجاز كبيرا للغاية للدولة المصرية.

توافر الخدمات المتكاملة بالعلمين الجديدة

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه يمكن العيش والاستقرار في مدينة العلمين الجديدة وليس فقط قضاء عطلة الصيف؛ إذ يتوافر بها كل الخدمات المختلفة التي يحتاجها الإنسان من ملاهي ومولات وسينما ومقرات البنوك، فضلا عن تواجد مركز طبي عالمي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب وجود جامعة العلمين.

مراحل إنشاء مدينة العلمين

وأوضحت سارة سراج أنه جرى إنشاء مدينة العلمين الجديدة على مراحل، الأولى تضمنت المنطقة الشاطيئة والتاريخية، فضلا عن مدينة الفنون التي جرى إنشاءها على مساحة 260 ألف فدان، موضحة أن مدينة الفنون ستضم سينما ومسرح روماني مكشوف لاستعراض العروض الموسيقية المختلفة، علاوة على مركز التدريب للأعمال البدوية، من أجل الحفاظ على طابعها الأثري.