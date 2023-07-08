سينما الشعب بالإسكندرية أرخص «خروجة» في المصيف.. التذكرة تبدأ من 20 جنيها

تعد سينما الشعب بقصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية واحدة من أبرز الخروجات خلال المصيف في عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث تبدأ تذكرة الفيلم من 20 جنيها، بالإضافة إلى قرب قصر الثقافة من أماكن التنزه المختلفة في منطقة بحري.

وقالت دنيا محمد، مدير الإعلام بفرع ثقافة الإسكندرية، إن سينما الشعب بالإسكندرية تشهد إقبالاً كبيراً كونها تعمل تحت شعار «سينما الشعب بأسعار زمان»، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 20 جنيها في الحفلات الصباحية، بينما تصل إلى 40 جنيها في الحفلات المسائية، ما يجعلها فسحة بسيطة في مصيف الإسكندرية خلال تلك الآونة.

مواعيد وأسعار سينما الشعب بالإسكندرية

وأضافت مدير الإعلام بفرع ثقافة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر التذكرة 20 جنيها في حفلتي 10 و12 صباحا، بينما تبلغ 40 جنيها في حفلات 3 و6 و9 مساءً، بالإضافة إلى منتصف الليل، كما تبلغ أسعار التذاكر 40 جنيها في جميع الحفلات يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية، مشيرة إلى أنه يتم عرض فيلم «بيت الروبي» بقصر ثقافة الأنفوشي في الوقت الراهن.

هدف سينما الشعب

وأوضحت أن مشروع سينما الشعب تنظيم الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع، وهدفه تقديم الأعمال السينمائية للجمهور بالمحافظات بأسعار مخفضة.

عرض أفلام الوزارة

وأشارت إلى أنه قبل عرض الفيلم يتم عرض أفلام قصيرة روائية ووثائقية من إنتاج قطاعات وزارة الثقافة، مثل أكاديمية الفنون والمركز القومي للسينما والهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الوعي المجتمعي.

ولفتت إلى أنه يتم تقديم الأفلام الموجودة بالسينما في 20 موقعا على مستوى الجمهورية في الوقت الراهن، بينما سيتم رفع الأعداد لتصل إلى 40 موقعا على مستوى الجمهورية.