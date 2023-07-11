وحيد على 4 بنات.. أقارب غريق الإسكندرية: والداه لم يتحدثا منذ معرفة الخبر

حالة من الحزن عمت على عائلة الشاب محمد عماد دخيل، 25 سنة، الذي لقي حتفه غرقا في منطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية أمس الأول الأحد؛ إذ رغب في نزول المياه رفقة أصدقائه، كونه يقطن بالإسكندرية لعمله بها، بعدما وفد إليها منذ 7 سنوات من مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وقال سعدالله عوض، ابن عم الشاب الغريق، أنه عقب تلقيهم مكالمة هاتفية مساء أمس الأول، ليخبرهم أحد أصدقائه بما حدث، وصل جميع أفراد الأسرة من البحيرة إلى الإسكندرية، للتواجد في المنطقة التي حدث بها الغرق.

ولد وحيد على 4 بنات

وأضاف «عوض» لـ«الوطن»، أن الشاب هو ولد وحيد على 4 بنات، مشيرا إلى أن ذلك سبب ألما شديدا لأسرته، كونه العمود الفقري لهم.

وأكد ابن عم الغريق، أنه وفقا لكلام أصدقائه، فإنه نزل إلى البحر برفقتهم من أجل الاستحمام، لكنه غرق بسبب ارتفاع الأمواج وقتها، مطالبا بتكثيف البحث عنه لانتشال جثمانه ودفنه، مشيراً إلى أن والده ووالدته لم يقدرا على التحدث منذ علمهما بوفاة ابنهما.

تكثيف البحث عن غريق الإسكندرية

من جهتها، كثفت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغواصين الخير المتطوعين رحلة البحث عن الشاب في نطاق منطقة كليوباترا شرق الإسكندرية، وذلك لليوم الثالث على التوالي، مستخدمين طرق بحث جديدة تتناسب مع حالة ارتفاع الأمواج.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، إنه قد دعا غواصين الخير وبالأخص غواصي الإسكندرية، لسرعة التوجه إلى منطقة الغرق، للبحث عن جثمان الغريق؛ إذ جرى البحث عنه منذ يومين حتى الآن، لكن لم يعثر عليه بسبب ارتفاع أمواج البحر.

نظام البحث عن الغريق اليوم

وأكد «المالحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اليوم سوف يبحثون بنظام «فري دايف»، يعني بدون تانكات؛ نظرا لأن البحر عالي: «مينفعش تانكات خطر عليهم، وأيضا هيشتغلوا بحث من على الصخور بالاعتماد على الريحة احتمال يكون محشور بين الصخور».

وأوضح أنه حتى الآن يوجد 6 غواصين من غواصي الخير، في كليوباترا، على أن يجرى دعمهم بآخرين على الظهر.

غرق شاب في الإسكندرية

بدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم إشارة بوقوع حالة غرق في منطقة كليوباترا، شرق المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية، وقوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين إلى موقع حالة الغرق بالشاطئ المشار إليه.

وبالانتقال والفحص، تبين غرق شاب يدعى محمد عماد دخيل، 25 سنة أمام فندق الحرم، عند نفق كليوباترا.

وبسؤال شهود العيان تبين أنه تسلل إلى البحر، على الرغم من عدم وجود شاطئ في تلك المنطقة، بجانب تحذيرات من ارتفاع الأمواج أمس الأول.