10 غواصين يبحثون عن جثمان غريق الإسكندرية رغم ارتفاع الأمواج «صور»

كثفت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغواصين الخير المتطوعين رحلة البحث عن شاب في العقد الثالث من العمر، لقي مصرعه غرقًا في نطاق منطقة كليوباترا شرق الإسكندرية.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، إنه دعا غواصين الخير خاصة في الإسكندرية إلى سرعة التوجه إلى منطقة الغرق للبحث عن جثمان الغريق.

البحث عن غريق الإسكندرية

وأكد المالحي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري البحث عن الجثمان منذ صباح اليوم، مشيرا إلى آمالهم في ظهور الجثمان سريعا في ظل ارتفاع أمواج البحر التي تعيق عملية البحث.

غرق شاب في الإسكندرية

بدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم إشارة بوقوع حالة غرق في منطقة كليوباترا، شرق المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين إلى موقع حالة الغرق بالشاطئ المشار إليه.

تفاصيل غريق الإسكندرية

بالانتقال والفحص، تبين غرق شاب يدعى محمد عماد دخيل، 25 سنة لقى غرقه أمام فندق الحرم عند نفق كليوباترا.

وبسؤال شهود العيان تبين أنه تسلل إلى البحر على الرغم من عدم وجود شاطئ في تلك المنطقة على الرغم من تحذيرات ارتفاع الأمواج أمس.