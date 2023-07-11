خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر مصر الرقمية.. تجنب تراكم الفواتير

بحلول موعد دفع فاتورة الكهرباء كل شهر، يحرص المواطنون على سدادها باستمرار، حتى لا تتراكم عليهم مبالغ مالية كبيرة، وفي كثير من الأحيان، تكون قيمة الفاتورة كبيرة، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طريقة لتسجيل قراءة عداد الكهرباء حتى لا يحدث خطأ في حساب استهلاكهم الشهري.

وتتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين فرصة تسجيل قراءة عداد الكهرباء الخاص بهم إلكترونيا، وتحديدًا في حالة عدم مرور كشاف النور لتسجيل قراءات العدادات، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات ذلك:

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر بوابة مصر الرقمية

وحددت بوابة مصر الرقمية خطوات تسجيل قراءة العداد وتجنب تراكم الفواتير، والتي جاءت كالتالي:

- يقوم المواطن الراغب في تسجيل قراءة العداد بالدخول عبر بوابة مصر الرقمية.

- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الكهرباء الموجودة أسفل الصفحة الرئيسية.

- وبالضغط عليها تظهر أمام المستخدم قائمة خدمات الكهرباء التي يمكن إجراءها عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تشمل (إضافة عداد كهرباء، إدخال قراءة عداد، حساب الفاتورة، الاستعلام عن الفواتير).

- يقوم المستخدم باختيار لخدمة الخاصة بإدخال قراؤة عداد الكهرباء.

- وبعد ذلك تظهر الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهاتف المسجل به حساب موقع بوابة مصر الرقمية، وكلمة السر الخاصة بالحساب.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال بعض البيانان الخاصة بالعداد، مثل الاسم المسجل به العداد والعنوان ورقم المنزل والدور والشقة، وبعد ذلك يتم إدخال قراءة عداد الكهرباء الحالية، ثم الضغط على تسجيل لضمان الحصول على فاتورة سليمة.