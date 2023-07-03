طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو برقم العداد.. خطوة بخطوة

بدأ مشتركو شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوي جميع محافظات الجمهورية، بالبحث عن الطرق والآليات التي تتيحها الشركة القابضة لكهرباء مصر لإجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة الاستهلاك لفاتورة شهر يوليو الجاري 2023، والتي تعتبر أول فاتورة للعام المالي الجديد «2023-2024».

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددًا من الآليات التي يجب أن يقوم باتباعها مشتركو فروع وإدارات وشبكات توزيع الكهرباء على مستوى جميع الشركات من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة من إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر يوليو الجاري 2023، تمهيدًا لبدء عمليات السداد.

طرق الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء برقم العداد

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر المنشور خطوات إجراء عمليات الاستعلام عن فاتورة قيمة استهلاك الكهرباء عن شهر يوليو الجاري 2023 عن طريق رقم العداد، وهي كالتالي:

الخطوة الأولى:

وهي تتم من خلال دخول المشترك من مستخدم العداد التقليدي إلى الموقع الرسمي الخاص للشركة القابضة لكهرباء مصر.

الخطوة الثانية:

تتم من خلال اختيار المشترك من مستخدمي العداد التقليدي لـ«منصة الدفع الإلكتروني» عبر هذا الرابط.

الخطوة الثالثة:

تتم من خلال إدخال رقم الهاتف.

الخطوة الرابعة:

تتم من خلال اختيار المشترك للشركة التابع لها في المحافظات.

الخطوة الخامسة:

تتم من خلال إدخال المشترك للاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

الخطوة السادسة:

تتم من خلال قيام المشترك من اجراء عملية البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يوليو الجاري 2023، من خلال الضغط على الاستعلام عن الفواتير.