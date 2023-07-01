طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو أون لاين.. اتبع الخطوات 

مع نهاية كل شهر وبداية الشهر الجديد، يهتم المواطنون بمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري من الخدمات الأساسية للمسكن والمتمثلة في الغاز والكهرباء والمياه وفواتير الإنترنت وغيرها من الاشتراكات الشهرية، وتعد فاتورة الكهرباء الأكثر اهتماما حيث يقوم عليها تشغيل الأجهزة والإضاء، لذا يهتمون بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو أون لاين

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو أون لاين.

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خدمات متعددة للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني، ومنها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد أو باسم المشترك.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو أون لاين

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2023 أون لاين، من خلال زيارة موقع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2023، وإتباع الخطوات التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجاءت على النحو التالي:

تصفح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء من هنــــا.

- اختيار المنصة الموحدة الخدمات.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير.

- اضغط على طلب جديد.

- سجل الدخول.

تحديد اسم المحافظة الخاصة بمنطقتك.

-ادخال الاسم ورقم العداد.

- اضغط على استعلام تظهر قيمة الفاتورة.

إنشاء حساب على منصة الكهرباء الموحدة

ولمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري من الكهرباء، لابد من إنشاء حساب على المنصة الموحدة للكهرباء وخاصة من ليس لدهم حساب موجود بالفعل.

ويمكن إنشاء حساب على منصة الكهرباء الموحدة والدخول باسم المستخدم ورقم الهاتف، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.