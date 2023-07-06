5 أجهزة منزلية تزيد من فاتورة الكهرباء حتى بعد غلقها.. احذرها

أجهزة منزلية عديدة يستخدمها المواطنون في فصل الصيف من أبرزها التكييفات، وذلك من أجل التخفيف من درجات الحرارة المرتفعة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء التي تعد مشكلة للكثيرين، ولكن ربما لا يعلمون أن هناك بعض الأجهزة قد تسبب في ذلك رغم إغلاقها.

كشف جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك عن بعض الأجهزة الكهربائية التي لا تتوقف عن الاستهلاك الكهربائي، حتى بعد إغلاقها، ونصح المواطنين بضرورة فصل التيار الكهربائي نهائيا عن الجهاز بعد استخدامه لتخفيف فاتورة الكهرباء.

أجهزة تزيد من فاتورة الكهرباء

من بين الأجهزة الكهربائية التي تسبب في استهلاك فاتورة الكهرباء حتى بعد غلقها «شاحن الهاتف المحمول»، إذ هناك الكثير من المواطنين لم ينزع الشاحن من الفيشة وربما يجهلون أن ترك شواحن التليفون المحمول في مصدر الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك لذلك يفضل نزعه من الفيشة فور الانتهاء من استخدامه.

غلاية الماء الكهربائية

غلاية الماء الكهربائية من ضمن الأجهزة التي تسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، وتستمر بعد فصلها، لذلك ينصح جهاز حماية المستهلك بفصل التيار من مصدر الكهرباء بشكل كامل بعد الاستخدام.

التكييف

وجاء من ضمن الأجهزة الكهربائية التي تزيد من فاتورة الكهرباء في فصل الصيف هو «التكييف»، إذ يستمر في سحب الكهرباء أيضا بعد الإغلاق بالريموت كنترول لهذا ينصح بفصل التكييف من مفتاح مصدر الكهرباء بعد الاستخدام.

«الميكروويف» من الأجهزة التي تزيد من فاتورة الكهرباء، لأنه من الأجهزة ذات «التايمر»، لذا يجب فصله تماما عند عدم استخدامه، وأيضا غسالة الأطباق من الأجهزة التي تزيد من استهلاك الكهرباء لذلك يجب اختيار غسالة بمواصفات محددة عند الشراء، كما يجب فصل الكهرباء عنها في حالة عدم استخدامها.