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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

كتب:

أ ش أ
09:56 ص | الثلاثاء 11 يوليو 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 5 مواطنين فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الاثنين، إنَّ قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم «الجلزون» شمال رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما.

قوات الاحتلال اقتحمت مخيم «عسكر» الجديد

وأضافت المصادر، أنَّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم «عسكر» الجديد شرق مدينة «نابلس» شمال الضفة الغربية، ووقعت اشتباكات أسفرت عن إصابة فلسطيني بالرصاص الحي، واعتقال اثنين آخرين، أحدهما أسير مُحرر، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا شابا من «طولكرم» الواقعة شمال شرق الضفة الغربية، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

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بقلم أ ش أ