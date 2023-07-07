وزير خارجية سلطنة عمان يصل فلسطين ويزور ضريح ياسر عرفات

وصل وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الجمعة، إلى دولة فلسطين، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء.

المالكي يستقبل وزير خارجية سلطنة عُمان

وكان في استقبال وزير خارجية سلطنة عُمان، الذي وصل مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله على متن طائرة مروحية أردنية، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي في فلسطين مجدي الخالدي.

وتوجه الوزير البوسعيدي والمستقبلون إلى ضريح الشهيد الرئيس ياسر عرفات، حيث وضع الوزير الضيف إكليلا من الزهور على الضريح وقرأ الفاتحة.

سلطنة عمان تؤكد على موقفها الثابت لدعم الشعب الفلسطيني

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العماني مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن لنقل رسالة من سلطان عُمان هيثم بن طارق، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، والتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.