7 شواطئ كاملة العدد في إجازة رأس السنة الهجرية بالإسكندرية

مع اقتراب غروب شمس اليوم السبت، الذي يتزامن مع إجازة رأس السنة الهجرية، شهدت 7 شواطئ بمدينة الإسكندرية اكتمال العدد من المصطافين، الذين استغلوا الإجازة للهرب من ارتفاع درجات الحرارة في عروس البحر الأبيض المتوسط، والتي سجلت 32 درجة مئوية، بالإضافة إلى نسبة الرطوبة العالية، التي زادت من الشعور بالحرارة.

شواطئ مزدحمة في الإسكندرية.. تجنبها

وبحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية على موقعها الإلكتروني، فإن 7 شواطئ قد اكتمل العدد فيها، ما تبعه توجيه المواطنين إلى الشواطئ المجاورة الأقل تعداداً.

وبرزت تلك الشواطئ في «المندرة المجاني، والسرايا العام، ووانلي، وفريسكا، وميامي العام، وميرامار الشرقي، وميرامار الأوسط»، ونصحت إدارة المصايف المصطافين بالتوجه إلى أي شاطئ آخر، من بين عدد 61 شاطئاً على مستوى الإسكندرية، تتوافر بها أماكن، مع اختلاف نسب الإشغال.

هدوء الأمواج شجع المصطافين على الخروج

وأكدت الإدارة المركزية للمصايف بالإسكندرية أن شواطئ عروس البحر المتوسط تشهد حالة من استقرار وهدوء الأمواج، التي تعد عوامل مشجعة للهرب من حرارة المنزل وارتفاع الرطوبة، الأمر الذي تبعه ارتفاع نسبة إشغال الشواطئ مع تقدم ساعات النهار اليوم.

حقوق وواجبات المصطافين بشواطئ الإسكندرية

وتبع ذلك الازدحام، نشر «مصايف الإسكندرية» عدد من التعليمات التي توضح حقوق وواجبات المصطافين على شواطئ الإسكندرية، تمثلت في عدم السماح لأحد من العمال لإجبارهم على دفع إكراميات، مع ضرورة المحافظة على نظافة الشاطئ وإلقاء المخلفات في مكانها المخصص، كما شددت على عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة، حفاظاً على الآداب العامة.