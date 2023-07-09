إجازات شهر يوليو 2023.. تعرف على الأيام المتبقية

يتبقى من إجازات شهر يوليو 2023، عدد 8 أيام، منها يومان إجازات رسمية هما إجازة رأس السنة الهجرية 1444، وإجازة ثورة 23 يوليو الجاري، فضلا عن 6 أيام هي باقي العطلات الأسبوعية للعاملين في القطاع الحكومي بالدولة.

ويمكن إجمالي إجازات شهر يوليو 2023، 8 أيام على النحو التالي:

إجازات رسمية في شهر يوليو 2023

1-الأربعاء 19 يوليو 2023 رأس السنة الهجرية:

ومن المتوقع أن يتم ترحيلها إلى الخميس 20 يوليو، بموجب القرار السابق لرئيس الوزراء بيترحيل الإجازات، وذلك من أجل إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء أيام إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع لاستثمارها كيفما توافق ظروفهم، ويصدر ترحيل الإجازة بقرار وزاري قبل موعد الإجازة بأيام قليلة.

2- الأحد 23 يوليو 2023 ثورة يوليو:

ومن المتوقع أن يحصل عليها الموظفون في اليوم نفسه، وألا تخضع للقرار السابق بترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع.، إذ أن موعد الإجازة سيكون في بداية الأسبوع.

العطلات الأسبوعية في يوليو 2023:

1- يوم الجمعة 14 يوليو 2023

2- يوم السبت 15 يوليو 2023

3- يوم الجمعة 21 يوليو 2023

4- يوم السبت 22 يوليو 2023

5- يوم الجمعة 28 يوليو 2023

6- يوم السبت 29 يوليو 2023

الإجازات الرسمية المتبقية في 2023:

المولد النبوي:

ويتبقى في العام الحالي القليل من الإجازات الرسمية بعد يوليو الجاري، هي إجازة المولد النبوي وهي الإجازة الرسمية الوحيدة في سبتمبر 2023، ويكون موعدها يوم الأربعاء 27 سبتمبر المقبل، الذي يصادف تاريخ 12 ربيع الأول، ومن المتوقع أن يتم ترحيلها ليوم الخميس بناء على قرار وزاري.

إجازة 6 أكتوبر:

أما آخر الإجازات الرسمية للعام الحالي، ويوافق موعدها يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، ومن المتوقع أن يصدر قرارا وزاريًا بأن تكون إجازة 6 أكتوبر إما الخميس الذي يسبقه أو الأحد الذي يليه نظرا لتزامن الإجازة في يوم عطلة أسبوعية.