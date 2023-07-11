فيضانات الهند تتسب في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا.. لم تحدث منذ 40 عاما

أسفرت فيضانات الهند عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا، أغلبهم من ولاية هيماشال براديش الشمالية، نتجت بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في عطلة نهاية الأسبوع، لم تحدث منذ 40 سنة، وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، أن نيودلهي تلقت 6 بوصات من الأمطار، الأحد الماضي، ما جعلها أكثر أيام يوليو رطوبة في المدينة منذ 1982، موجهة تنبيهات حمراء تشير إلى أعلى مستوى تهديد لولايات هيماشال براديش وأوتارانتشال والبنجاب وهاريانا الشمالية.

البقاء في المنزل لمدة 24 ساعة بسبب فيضانات الهند

وطالب رئيس وزراء هيماشال براديش سوخفيندر سينغ سوخو من السكان، البقاء في منازلهم لمدة الـ24 ساعة المقبلة، قائلا: «أناشد الجميع البقاء بأمان داخل منازلهم، وجرى إغلاق المدارس والكليات أيضًا نظرًا إلى عدم وجود وسيلة للسفر».

وأشار إلى أن جهود الإنقاذ جارية في جميع المناطق، إذ جرى إنقاذ 27 شخصًا من فندق غمرته المياه في منطقة كولو، بالقرب من نهر بيز.

سقوط أمطار غزيرة الأسبوع الجاري

ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية فإن الأسبوع الجاري يشهد هطول أمطار غزيرة جدا في المناطق الشمالية من البنجاب وهاريانا وشانديغار ودلهي وراجستان وأوتار براديش.