الهند تلقي القبض على 3 موظفين بالسكة الحديد تسببوا في حادث قطار أسفر عن مصرع 300 شخص

ألقت الشرطة الهندية القبض على ثلاثة من موظفي السكة الحديد، في حادث تصادم بقطار ثلاثي، أسفر عن مقتل ما يقرب من 300 شخص، الشهر الماضي، وهو أحد أسوأ حوادث السكك الحديدية في تاريخ البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

حادث قطار يونيو

ووقع حادث «قطار يونيو» في ولاية أوديشا الشرقية، عندما تم تحويل قطار ركاب مزدحم عن طريق الخطأ إلى خط آخر، واصطدم بقطار بضائع ثابت، ثم اصطدمت المقصورات المنحرفة بعربات قطار سريع آخر «Howrah Superfast Express» من بنغالورو، والذي كان يمر في الاتجاه المعاكس.

وقال بيان صادر عن مكتب التحقيقات المركزي، إن ثلاثة من موظفي السكك الحديدية وُجهت إليهم تهمة القتل العمد وإتلاف الأدلة في قضية رفعت ضدهم.

وحدد البيان المقبوض عليهم بأنهما مهندسان للإشارة وفني، ويعملون في السكك الحديدية الهندية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان قطارا الركاب ينقلان أكثر من 2000 راكب عندما وقع الاصطدام.

وانقلبت العربات بالكامل وسارع عمال الإنقاذ لإخراج الناجين المحاصرين في الحطام المشوه، مع وضع عشرات الجثث تحت ملاءات بيضاء بجانب القضبان.

وأمضى الأقارب أيامًا في تمشيط الممتلكات والنظر في صور ما بعد الوفاة للقتلى في الحادث للتعرف على أحبائهم.

وأصيب ما لا يقل عن 850 آخرين في التصادم.

ثالث أسوأ الحوادث في الهند منذ 1995

وبعد أيام من الحادث، قال وزير السكك الحديدية الهندي، أشويني فايشناو، إن الحادث كان نتيجة مشكلة في الإشارة وأنه تم التعرف على «الأشخاص المسؤولين عن الحادث».

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل في ذلك الوقت، قائلا إنه لا يرغب في استباق تحقيق حكومي في الكارثة.

ويصنف حادث يونيو في المرتبة الثالثة بين الأسوأ والأكثر دموية في الهند منذ 1995 عندما قتل 300 شخص بعد اصطدام قطارين سريعين بالقرب من أجرا موطن تاج محل.