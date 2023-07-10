زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب منطقة «دودا» في الهند

أعلن المركز الهندي لعلوم الزلازل، أنّّ زلزالًا بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الاثنين منطقة «دودا» في ولاية «جامو وكشمير» الهندية.

الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض

وذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنَّه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية في الهند التي وقعت على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأضافت القناة الهندية، أنَّ زلزال الهند وقع الساعة 5.38 صباحًا بالتوقيت المحلي للبلاد.