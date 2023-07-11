طلاب بجامعة سوهاج يصممون مشروعا للتحكم الذكي في الأبواب

كرم رئيس جامعة سوهاج فريقًا من طلبة الفرقة الرابعة بقسم الحاسب الآلي بكلية العلوم، لتصميمهم مشروع «التحكم في الأبواب من خلال القفل الذكي» عن طريق بصمة اليد أو الوجه أو برقم سري «password»، بحضور كل من الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور حسين عبدالحافظ وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور زكريا عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

إدارة الجامعة تكتشف الطلاب المبدعين

وأكد «ياسين»، أن شباب جامعة سوهاج دائمًا ما يقدم صورًا متجددة من الإبداعات التي تواكب البحث العلمي، مضيفاً أن الإدارة لا تألوا جهداً في اكتشاف الطلاب المبدعين والمبتكرين والعمل على توفير بيئة مُحفزة لهم.

وأشاد بالفريق الطلابي والذي يبرهن أن الجامعة تزخر بالعديد من النماذج الطلابية المبدعة في كافة المجالات العلمية، مقدماً شكره لرئيس جامعة سوهاج علي دعمه للطلاب المبتكرين والمبدعين، وتوفير المناخ المناسب لهم وكافة التجهيزات الفنية من معامل وغيرها لتنفيذ أفكار مشاريعهم العلمية، وربطهم بالتكنولوجيا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030.

في السياق، قال الدكتور حازم المشنب، أن أهم ما يميز هذا المشروع أنه يمكن تنفيذه بتكلفة أقل من المستخدمة حالياً، موضحاً أن الفكرة التي نفذها الطالب محمود حسني والطالب محمد سمير عبارة عن التحكم في الأبواب من خلال القفل الذكي، حيث يمكن فتح الباب من خلال بصمة اليد أو بصمة الوجه أو password أو من خلال التليفون المحمول، ويمكن أيضاً تطبيق هذا القفل على الخزنة أو السيارات.